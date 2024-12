Freguesias do Imaculado e de Viseu assinalam 25 anos de geminação

Um intercâmbio cultural entre as freguesias do Imaculado Coração de Maria e de Viseu assinalou os 25 anos da geminação, celebrada em 1999, com uma visita especial à Madeira da comitiva viseense, composta pelo seu executivo e pelo grupo musical Triunviriato – Canção de Coimbra.

Após a visita da comitiva do Imaculado a Viseu, em setembro, que contou com a participação do grupo musical Varejenta, a deslocação dos viseenses à Madeira integrou-se nas comemorações do 69.º aniversário da freguesia anfitriã, realça o presidente da junta, Pedro Araújo, em comunicado.

De acordo com a fonte, o programa da visita incluiu recepções oficiais na Câmara Municipal do Funchal e na Junta de Freguesia do Imaculado, destacando-se os discursos que sublinharam os frutos desta ligação histórica e a sua importância para o desenvolvimento cultural e social das comunidades.

Além de participar nos momentos altos do aniversário, a comitiva viseense teve a oportunidade de explorar o património cultural do Funchal, com visitas guiadas ao Teatro Municipal Baltazar Dias e ao Mercado dos Lavradores, para além de um passeio pedonal pela cidade.

No Imaculado Coração de Maria, os visitantes conheceram a histórica Quinta do Poço, realizando ainda uma ‘Tertúlia de Fado’ no icónico Jardim de Santa Luzia, que permitiu um contacto mais próximo com a vida da freguesia.

Segunda-feira, a comitiva fez um passeio pelas paisagens mais emblemáticas da Madeira, reforçando o intercâmbio de conhecimentos e experiências entre as duas comunidades.

“A comitiva de Viseu, que regressou ontem à noite à sua terra natal, despediu-se com palavras de agradecimento pela calorosa hospitalidade madeirense, reafirmando o desejo de continuar a fortalecer os laços entre as duas freguesias”, sublinha Pedro Araújo.