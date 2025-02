Freguesia da Ribeira Brava celebra aniversário com oito dias de festa

Ruth Marlene, Diapasão, João Vinagre e Micaela Setim são cabeças de cartaz da festa dos 563 anos da freguesia da Ribeira Brava, de 16 a 23 de março, a que se junta a Neon Color Run. A estes destaques juntam-se outros artistas e iniciativas que compõem um programa recheado.

A sessão solene acontecerá no dia 21 de março, às 17h, no Adro da Igreja Matriz da Ribeira Brava. No mesmo dia, como já é tradição, a vila será invadida de cor e energia com a Acin Louroscar Neon Color Run, uma corrida noturna que se perspetiva inesquecível.

O programa contempla uma exposição com trabalhos realizados pelos utentes do Lar de São Bento e do Centro de Alzheimer da Ribeira Brava, e uma palestra sobre o Poder Local e Comunicação, moderada por Ricardo Oliveira, com a presença de várias personalidades da nossa comunidade.

“São muitos os motivos para visitar a Ribeira Brava e celebrar connosco este aniversário em grande, com muita festa e boa disposição. O evento conta com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava”, convida a Junta de Freguesia, liderada por Marco Martins.