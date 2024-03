Nascido em 1980, Francisco Gomes possui licenciatura e mestrado em Ciência Política, foi deputado à Assembleia da República pelo PSD na XII Legislatura. Foi também parlamentar social-democrata na Assembleia Legislativa da Madeira (2014) e deputado municipal do Funchal (2009).

Em janeiro do corrente ano, Francisco Gomes, também doutorado em Ciência Política pela Universidade de Cádis e mestre, na mesma área, pela Universidade de Oxford, foi indicado pelo presidente do CHEGA como cabeça de lista pela Madeira.

Francisco Gomes, recorde-se, iniciou a sua experiência profissional na Empresa de Eletricidade da Madeira, decorria o ano de 2004. Foi também conselheiro técnico da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, adjunto do antigo secretário regional do Ambiente e Recursos Humanos.

Em junho de 2014, foi deputado do PSD-Madeira na Assembleia da República e, em outubro do ano seguinte, voltou à Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais.

Assessorou a Secretaria Regional de Turismo Cultura quando foi nomeado em 2018, por Paula Cabaço, para colaborar nos 600 anos dos Descobrimento das ilhas da Madeira e do Porto Santo. Foi exonerado em 2020. Desavenças com o PSD, levaram-no a seguir outro rumo político, tendo optado pelo CHEGA.