O deputado Francisco Gomes considerou, hoje, que Portugal atravessa um momento político decisivo e acredita que o Chega e o PSD têm, neste ciclo legislativo, uma “oportunidade histórica” para concretizar as “reformas estruturais que o país há muito precisa”, incluindo uma revisão constitucional “profunda”.

No seu entender, “há um caminho claro para uma verdadeira transformação nacional, assente em políticas de Direita que respondam às necessidades reais dos cidadãos e se traduzam numa vaga profunda de reformas estruturais com base nos valores da Direita, “que coloquem Portugal no caminho da prosperidade, da segurança e da justiça social”.

“Temos condições para formar um bloco reformista com cerca de 150 deputados em 230. Isso dá-nos uma maioria sólida, capaz de alterar a constituição e travar o socialismo que empobreceu o país, criou desigualdades e abandonou os nossos pensionistas, os antigos combatentes e as famílias que trabalham.

O deputado eleito pela Madeira sublinha que essa maioria deve ser usada para reformar áreas centrais como a imigração, a economia, as finanças públicas, a justiça, a educação e o apoio às famílias. Para Francisco Gomes, é também uma oportunidade ímpar para valorizar, “como nunca antes”, as Forças de Segurança e as Forças Armadas, que, a seu ver, têm sido esquecidas pelos sucessivos governos da República.

“A influência socialista tem levado o país para a ruína. Esta é uma oportunidade única para mudar o rumo de Portugal. Só não acontecerá se os responsáveis do PSD não estiverem à altura das responsabilidades para as quais foram eleitos.”

(Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República)