Já arrancou o fórum ‘Turismo, Natureza e Desporto’ a ter lugar na Escola Agrícola de São Vicente e que conta com a presença de cinco convidados, Filipe Teles, vice-presidente do Clube Naval de São Vicente; Jheny Figueira, dirigente da Associação Cultural e Desportiva; Rui Nelson, vice-presidente da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa Retoiça; Ana Aveiro, AnaLodges Tourism, empresária no setor do turismo (AL, rent-a-car e imobiliário) e, por fim, José António Garcês, presidente da Câmara Municipal de São Vicente.

O diretor do JM foi o primeiro a falar à plateia, destacando ser um evento que constitui um momento de “participação cívica”.

Miguel Silva afirmou que é objetivo perceber de que forma estes temas ainda podem ser aperfeiçoados, destacando as cinco intervenções e lembrando a boa fase que o turismo atravessa na Região, “mas trás uma série de desafios para os agentes turísticos”, aludiu.

A plateia é composta por munícipes e alunos da Escola Básica e Secundária Dona Lucinda Andrade. Pode acompanhar a conferência através das plataformas digitais do JM e 88.8 JM FM, assim como através do canal Na Minha Terra TV.