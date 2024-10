Amanhã dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, o Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, e no âmbito do projeto Green is the New Black, associa-se à campanha “Papel por Alimentos”, uma iniciativa do Banco Alimentar.

A dinâmica é muito simples uma vez que o objetivo é envolver o máximo de pessoas: trazer papel. Jornais, revistas, folhetos, cadernos, papel de escritório, etc deverão ser deixados na caixa Green is the New Black disponível no Piso 0, na Praça Central, do Forum Madeira. O material recolhido será entregue a operadores de resíduos certificados e o valor obtido, com a sua venda, convertido em produtos alimentares básicos, que serão posteriormente distribuídos pelas famílias carenciadas da região.

Para Rita Paixão, diretora do Forum Madeira, “mais de 8500 famílias madeirenses recorrem a apoios do Banco Alimentar para terem uma refeição condigna nas suas casas. O Forum Madeira não pode ser alheio a esta realidade, por isso nos associámos e apelamos à participação de todos. Ao trazerem o papel que têm em casa, ou nos seus trabalhos, não só ajudam aqueles que precisam de comida nas suas mesas como o ambiente! Esta campanha acaba por ser 2 em 1, pois para além do cariz de solidariedade social tem também o compromisso para com o meio ambiente, uma vez que transforma papel em alimentos para os mais necessitados.”

A campanha “Papel por Alimentos” é a forma mais fácil e acessível de ajudar quem mais precisa, por isso o Forum Madeira convida todos os seus clientes, e não só, a participarem. Ao deixarem o seu papel na caixa Green is the New Black disponível no Piso 0, na Praça Central, será um pequeno passo para um grande impacto.