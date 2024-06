A ACIN Academy avança nos próximos dias 24 e 25 de junho com uma formação específica sobre o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.

Organizada em parceria com o JM, a formação em regime online sobre as mudanças ao regime jurídico da urbanização será ministrada por Cristina Freitas, licenciada em Direito na Universidade de Coimbra e pós-graduada pelo CEDOUA – Centro de Estudos de Direito do Ordenamento do Território e Urbanismo.

Com as alterações legislativas introduzidas já este ano, esta formação de dois dias está a ser vista como de “extrema importância” para quem trabalha na área do urbanismo e edificação, mas também para quem pretenda investir no setor, considerando que a partir desta formação não só conseguirá fazer uma projeção mais fina dos caminhos e passos a dar, como também evitará esforços e gastos desnecessários, por desconhecimento dos instrumentos legais atualmente ao dispor.

De acordo com o programa disponível no site da academia, em acinacademy.pt, é possível perceber quais as matérias que estarão envolvidas nas duas sessões previstas.

