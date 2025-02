A coligação ‘Força Madeira’ criticou, esta tarde, “a campanha do vale tudo levada a cabo pelo PSD”, nomeadamente, no que diz respeito às “pressões laborais” que, segundo o partido, são feitas aos trabalhadores da administração pública e das empresas para votarem no PSD.

Liana Reis diz “que esta é uma situação recorrente em que as entidades patronais praticam coação aos seus subordinados, numa clara obrigação ao voto no PSD”.

A candidata denunciou que também têm sido enviadas cartas de propaganda política do PSD às pequenas e médias empresas com o que considera ser “conteúdo enganador, em que o PSD responsabiliza a oposição pela falta de estabilidade política, quando na verdade foi corrupção no governo que levou à crise política”.