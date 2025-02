A Coligação Força Madeira defende que é necessário apostar claramente na captação de profissionais para dar seguimento ao Plano de Recuperação de Cirurgias (PRC) no SESARAM e para os problemas identificados, propõe a adoção de um conjunto de medidas.

“Muito se tem falado ao longo destes últimos anos sobre as listas de espera do Sistema Regional de Saúde, mas a verdade é que muito pouco tem sido feito para minimizar as mesmas”, considera a referida coligação em comunicado, lembrando que “por muito que se aposte em novos equipamentos, como a aposta recente na área da cirurgia robótica, pouco ou nada adianta se não houverem recursos humanos suficientes!”

Em comunicado assinado por Liana Reis, é referido ainda que nada adianta “sobrecarregar os recursos existentes com horas extraordinárias, que se acumulam ao seu horário normal de serviço, correndo sérios riscos de exaustão dos profissionais existentes”.

Eis as medidas propostas para resolver as listas de espera na saúde:

• Aumentar a verba orçamental destinada ao Serviço Regional de, atendendo a que a ciência e a medicina estão constantemente em evolução.

• Aumentar o número de recursos humanos, criando incentivos à fixação e exclusividade no serviço público de saúde, com revisão das tabelas remuneratórias e revisão dos pontos necessários para a progressão na carreira de todas as classes envolvidas na saúde.

• Fazer um levantamento exaustivo de todos os equipamentos existentes no SESARAM, bem como das suas condições de funcionamento.

• Atualização permanente dos stocks da farmácia hospitalar e armazéns, com ajustes orçamentais constantes para aquisição e manutenção dos níveis otimizados dos mesmos.

• Gestão de camas por serviço de forma a facilitar os internamentos necessários pós cirurgia, desenvolvendo urgentemente contratos com a Segurança Social e IPSS que estejam a receber apoios do PRR, para agilizar a diminuição urgentemente das pessoas internadas em situação de alta problemática.