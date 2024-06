“Em 2023 aumentaram as visitas aos museus em 29%”, disse Eduardo Jesus. Mais, “foram investidos 13,9 milhões de euros em espaços culturais”, lembrando, entre outros, o Museu Colombo e o Museu Quinta das Cruzes, entre muitos.

Na questão da descentralização, no âmbito do debate do Programa do XV Governo Regional, Eduardo Jesus lembrou que “de entre os 469 eventos culturais que compõem a oferta pública anual, apenas 52% são realizados no Funchal”.