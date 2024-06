A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve ontem no Porto Santo onde foram hasteadas as quatro bandeiras azuis do daquela ilha na presente época balnear: Fontinha, Calheta, Ribeiro Salgado e Cabeço da Ponta.

De acordo com a tutela, a praia da Fontinha “é a praia da Região que mais vezes hasteou a Bandeira Azul”, em 2024 a trigésima terceira vez.

Este ano, o Porto Santo possui mais uma praia com Bandeira Azul, a Praia da Calheta, totalizando as 4 praias galardoadas.

A cerimónia do hastear das bandeiras contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, do Comandante da Zona Marítima da Madeira, Rui Teixeira e do presidente da Associação Bandeira Azul da Europa, José Archer, que também esteve na cerimónia realizada no município da Calheta.

No entender da governante, os números revelam “o sucesso da estratégia ambiental do Governo Regional e do município, resultado também da constante educação e sensibilização ambiental”.