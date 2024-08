O concelho da Ponta do Sol está em alerta por causa do incêndio que ameaça descer pela Lombada abaixo.

Célia Pessegueiro, presidente da autarquia, confirmou ao JM que o fogo está no concelho desde a manhã, circunscrito ao planalto, à bola da Bica da Cana.

Era esperado que com a noite e a mudança do vento no sentido do mar, acabasse por descer a encosta.

Os moradores estão atentos e têm estado a partilhar fotografias no Facebook, como a que ilustra este artigo. Segundo a autora, Jéssica Sullivan, é visível um clarão na Lombada, tendo a polícia subido para verificar a situação.