Neste 4 de dezembro, arranca, às 9 horas, no edifício do Campo da Barca, na rua dr. Pestana Júnior, o Mercado de Natal do Campo da Barca. Nesta 5.ª edição, pode encontrar produtos regionais e marcas locais.

A Escola Secundária Francisco Franco acolhe, às 10 horas, a apresentação do livro ‘Em cima estão as nuvens’, da aluna Ísis Gouveia.

A cerimónia comemorativa do 15º aniversário do Aeródromo de Manobra nº 3, no Porto Santo, está agendada para as 11h45.

A Quinta do Barbusano apresenta, às 16 horas, os Espumantes Branco e Rosé, em São Vicente.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside, às 17 horas, à cerimónia de atribuição do Prémio +Valor Madeira.

A Casa do Povo de São Roque do Faial procede ao lançamento da Revista ‘Por Terras Tabaqueiras’, pelas 17h30, na sede da instituição.

Começa às 18 horas, na Biblioteca Municipal do Funchal, o lançamento do livro ‘Impureza’, da autoria de Luísa Neves e editado pela Oficina da Escrita.

Pelas 18h30, na FNAC Madeira, realiza-se a apresentação do ‘Guia Prático de Apoio aos Cuidados de Saúde Primários’, pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A Orquestra de Bandolins da Madeira materializa um concerto às 21h00, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, com a participação especial do tenor Carlos Guilherme.

O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos acolhe, às 21 horas, o desfile do estilista João Pedro.

Tenha uma boa quarta-feira!