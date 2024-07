Fique a par das indicações para a substituição do passe para o mês de julho

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruras, em comunicado, dá conta das seguintes orientações para a substituição dos passes, para o mês de julho:

I. PASSES INTERMUNICIPAIS PAGOS (40 EUROS, etc.)

· Será dada continuidade à substituição destes passes, devendo os clientes dirigir-se às lojas onde entregaram os respetivos formulários, para levantamento do novo passe GIRO.

· Para quem tenha entregue o formulário até ao dia 28/06/2024, e tenha mantido o passe antigo com uma nova vinheta para o mês de julho, deverá entregar este passe na loja onde efetuou a entrega do formulário, para receber o novo passe GIRO.

· Continuará a ser dada prioridade na substituição destes passes, sendo que os novos cartões serão entregues, por regra, após o 6.º dia útil contatados da data de receção do respetivo formulário.

II. PASSES MUNICIPAIS PAGOS (INDEPENDENTEMENTE DO VALOR PAGO)

· Os portadores do passe MUNICIPAL PAGO das empresas que antecedem à CAM e Siga Rodoeste, podem requerer o seu novo passe GIRO nos operadores habituais, a partir de 9/07/2024, inclusive, prevendo-se a sua entrega a partir de 20/08/2024 (se outra data não for indicada, entretanto). Até à receção do novo passe GIRO, é permitida a utilização do atual passe com a respetiva vinheta mensal aposta no mesmo.

· As vinhetas dos passes municipais serão vendidas a partir do dia 20/07/2024, e coladas nos passes antigos, adquiridas nas lojas habituais.

III. PASSES GRATUITOS

Os clientes titulares dos passes sociais gratuitos (“4_23”, “+ 65”, “Antigo Combatente” e outros) poderão continuar a deslocar-se em todos os transportes públicos (incluindo Horários do Funchal), na Madeira e no Porto Santo, com os Passes atuais.

Por regra, os passes “4_23”, em que o titular esteja matriculado num estabelecimento de ensino, serão substituídos junto dessas instituições.

No caso concreto dos passes para os estudantes deslocados, deverão ser seguidos os seguintes procedimentos:

1. O estudante não possui qualquer passe ou possui um passe antigo: neste caso a operadora que serve a sua área de residência cede um cartão provisório com o perfil “Passe Social 4_23” (será cobrado 5,00€ pelo suporte);

2. O estudante possui um novo Passe GIRO: neste caso desloca-se à loja do Centro Comercial Anadia (Horários do Funchal) para:

Devolver o novo Passe para alteração de perfil;

Entregar a fatura caso já tenha efetuado o pagamento/carregamento do passe para o mês de julho, para solicitar o seu reembolso;

Entregar uma fotografia, para que lhe seja cedido gratuitamente um cartão provisório com o perfil gratuito “Passe Social 4_23”.

A tutela pede a todos os demais clientes dos passes gratuitos para não se dirigiram às lojas sem que haja uma comunicação expressa nesse sentido, alertando que apenas serão atendidos os clientes com passes sociais intermunicipais e municipais pagos, os estudantes deslocados e os que pretendam obter o passe pela primeira vez.

Mais informa a secretaria que, oportunamente, serão divulgadas orientações para a troca dos demais passes gratuitos.