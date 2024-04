Fins de semana da Festa da Flor com ocupação hoteleira nos 95%

A Festa da Flor, que, como já anunciado pelo JM na edição de hoje, reúne diversas iniciativas até o dia 26 de maio, foi apresentada, há momentos, nos jardins da Quinta das Cruzes, pelo secretário regional do Turismo e Cultura. Ocasião que o governante disse que, para todo o mês de maio, sobretudo em todos os fins de semana, a taxa de ocupação hoteleira anda nos 95 por cento.

Eduardo Jesus enunciou uma série de iniciativas que vão fazer encher, de figurantes e a plateia, toda a cidade. O Muro da Esperança, por exemplo, envolverá 700 crianças. Trata-se de uma iniciativa que, mais que de nunca, faz todo o sentido, como frisou o governante.

O Muro da Esperança será erguido a 4 de maio, com largada de pombos. Já o cortejo alegórico, que se realiza no domingo, tem 14 trupes e envolve 1800 pessoas.

Eduardo Jesus destaca que a partir das 19h do mesmo dia, haverá uma exposição dos carros alegóricos, os quais estarão patentes no Cais 8. Além disso, estão previstas mais de duas dezenas de atuações dos grupos participantes no cortejo alegórico. Ideia que surgiu em altura de pandemia mas que teve muito sucesso. A 10 de maio, a Praça da Restauração contará com o Muro da Solidariedade.

A Secretaria Regional do Turismo conta ainda com a participação de automóveis clássicos num desfile a ocorrer em maio. São 82, os desfiles e concertos ao longo de todo o período da Festa da Flor.

A moda volta a ter o seu espaço na Festa da Flor, num evento que decorrerá na Quinta Magnólia. 950 mil euros é o investimento para este ano.