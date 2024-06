Filipe Sousa reage às críticas da Proteção Civil: “Serei sempre um defensor da autonomia do Poder Local”

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, reagiu hoje às críticas feitas pelo Serviço Regional de Proteção, que surgiram na sequência da manchete do JM de segunda-feira, com uma reafirmação: “Serei sempre um defensor da autonomia do Poder Local”.

“Convém sublinhar que as tomadas de posição do Município de Santa Cruz e do Comando dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, referentes aos dois assuntos em questão, a saber - o auto de cedência de equipamentos e a Norma de Execução Permanente para Padronização da Avaliação Física dos elementos das corporações – não consubstanciaram críticas como reclama agora o Serviço Regional de Proteção Civil”, começa por referir o autarca em comunicado.

“As posições por nós tomadas tiveram como único objetivo defender a autonomia do poder local, que, historicamente, tem sido de difícil compreensão para o Governo Regional. As nossas posições não representaram também qualquer desrespeito ou ataque ao Serviço Regional de Proteção Civil, com o qual temos mantido a mais cordata e institucional relação”, acrescenta-se no texto.

Para o autarca, “não pode é o Governo Regional ou qualquer outro serviço propor a esta autarquia protocolos ou normas que no seu articulado contenham regras que sejam contrárias à nossa autonomia e à autonomia dos Sapadores e cuja aceitação, tácita ou formal, seria uma incongruência, um desrespeito e, em última análise, a permissão de uma ingerência ilegítima na nossa autonomia”.

“Sabemos que o Governo Regional lida mal com os restantes poderes eleitos e com a sua legitimidade democrática, mas enquanto aqui for presidente, serei sempre um defensor da autonomia do Poder Local, até pelo respeito que me merece a procuração que me foi passada pelo povo deste concelho nas eleições que elegeram a mim e a toda a minha equipa. Procuração essa que nos foi dada para governarmos e não para sermos governados”, disse Filipe Sousa.

“Deste modo, não só reafirmo as posições tomadas, como me solidarizo com as posições tomadas pelo Comandante Leonardo Pereira, pessoa íntegra e defensor do estatuto dos nossos Bombeiros Sapadores”, rematou.