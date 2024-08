Em comunicado, Filipe Sousa manifesta a sua “solidariedade” para com os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e para com o seu comandante, Leonardo Pereira, que, segundo o autarca, “foram alvo de declarações falsas, desonestas e ofensivas por parte do deputado do PSD, Bruno Melim, no programa ‘Especial Informação’, da RTP Madeira”.

Filipe Sousa considera esta uma “atitude vergonhosa e imoral”, referindo que o deputado social-democrata “afirmou que os vossos exemplos, em Santa Cruz, com as corporações de bombeiros, são dignos de filmes de terceiro mundo”.

“Ora esta declaração, além de ofensiva para homens que estão sempre na linha da frente na defesa da população, como é o caso dos atuais incêndios, é mentirosa e desonesta”, frisa o presidente da autarquia de Santa Cruz.

“Senhor deputado, terceiro mundo foi o que encontrámos aqui em Santa Cruz quando chegámos à gestão camarária em 2013. Mas não era terceiro mundista relativamente aos bombeiros, mas sim às condições que os mesmos tinham graças ao seu partido, o PSD. Tinham um quartel onde chovia dentro, tinham falta de equipamentos e eram subvalorizados”, atira Filipe Sousa, acrescentando que “em 13 anos”, Santa Cruz mudou “tudo” e foi pioneiro “em algumas medidas que valorizaram estes homens, que ontem [Bruno Melim] ofendeu de forma vergonhosa”.

O edil reforça que as declarações de Bruno Melim “foram de uma tal má-fé, desonestidade e falta de caráter, que a única coisa que resta ao senhor deputado é retratar-se e pedir desculpa aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e, já agora, a todos os madeirenses que hoje, graças à forma como o PSD tem gerido a Madeira e particularmente estes incêndios, se sentem cada vez mais inseguros e abandonados”.

“De resto, subscrevo as palavras do Comandante Leonardo Pereira, hoje enviadas aos Grupos Parlamentares da Assembleia Legislativa da Madeira, pois na verdade as suas afirmações são “ofensivas, infundadas e desrespeitosas” em relação a homens que “diariamente dedicam as suas vidas ao serviço da comunidade”, bem como a ações de prevenção e vigilância exemplares e com excelentes resultados neste concelho”, acrescenta.

Como responsável máximo da Proteção Civil Municipal, Filipe Sousa solidariza-se com o Corpo de Bombeiros Sapadores e o seu Comando, e junta a sua voz à do comandante Leonardo Pereira, “quanto à necessidade do senhor deputado Bruno Melim proceder a uma retratação pública, retificando as declarações emitidas e reconhecendo o esforço e compromisso da nossa corporação em cumprir a sua missão”.

“E, como atrás defendi, sobretudo peça desculpa aos madeirenses e aos bombeiros, nomeadamente os que se encontram no palco de ação destes incêndios e não no conforto de uma poltrona de um estúdio de televisão, a partir da qual, pela boca de V. Exa., foram vergonhosamente caluniados e atacados”, remata o autarca.