O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) lamenta a morte de Maria de Fátima Madureira de Ornelas de Gouveia Soares, filha do falecido professor, escritor e jornalista Horácio Bento de Gouveia.

“Professora do Ensino Secundário, Maria de Fátima de Gouveia Soares nasceu na freguesia da Ponta Delgada, concelho de S. Vicente. Além da docência, perscrutou, tal como seu pai, os caminhos da escrita. Viveu vários anos em Santo Tirso, mas manteve sempre o seu apego às origens. Empenhou-se na divulgação da obra literária do pai, projetando-a no plano nacional. Foi Curadora do prémio literário Horácio Bento de Gouveia atribuído anualmente pela Câmara de S. Vicente. Colaborou no Jornal da Madeira na rubrica ‘Gente Nova, Nova Gente?’, assinou ainda ‘Crónica de S. Martinho’ e ‘O dia da árvore – crónica dos plátanos de açougue’”, recorda o partido, em comunicado.

Ainda muito recentemente, Élvio Sousa havia visitado a antiga professora e escritora, uma proximidade que vem dos tempos em que o agora secretário-geral do JPP liderava a ARCHAIS – Associação de Arqueologia e Defesa do Património da Madeira.

À família enlutada, o secretário-geral do JPP endereça as mais sentidas condolências.