Bom dia e boa semana!

Hoje é Dia da Mentira, também conhecido como o Dia da Peta. Mas a agenda que marca esta segunda-feira, primeira de abril, não é uma ‘mentira’.

- Às 14h30, nas instalações do Centro de Simulação Clínica da Madeira, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, a abertura da 23ª edição do Curso de Primeiros Socorros, organizado pela Direção do Internato Médico do Serviço de Saúde da RAM.

- Pelas 14h30, a apresentação do Festival ‘New Generation’, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

- No Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, às 15h00, vai realizar-se um evento para comemorar o 120.º aniversário de nascimento de Luiz Peter Clode, um dos fundadores do Conservatório.

- A partir de hoje, na Câmara Municipal da Ribeira Brava, pode ver a exposição ‘Retrato do autismo: Para aceitar é preciso conhecer’, com trabalhos executados pelos alunos das escolas básicas do concelho.