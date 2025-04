Está a decorrer, no Funchal, o Festival Nacional de Robótica 2025.

Este ano, a conferência, inserida no festival, apresenta 34 artigos científicos, com a participação de cerca de 40 especialistas, incluindo representantes de grandes empresas como a MathWorks, que desenvolve o software MATLAB, amplamente utilizado em pesquisa e desenvolvimento de robótica.

Pedro Fonseca, da Sociedade Portuguesa de Robótica e coordenador geral da conferência, destacou, em declarações ao JM, a importância do Festival, afirmando que o evento sempre foi mais do que uma simples competição. O Festival Nacional de Robótica tem como missão promover o desenvolvimento científico, conforme aclarou, “explorando novas ideias”.

“Todas as competições são desafios que os robôs têm de desenvolver e é preciso encontrar soluções para elas, e este encontro científico tem isso por missão. Ao longo do tempo, foi ganhando dimensão e a partir de 2014 tornou-se uma conferência internacional, conferência que é reconhecida pelo Institute of Electrical and Electronic Engineers”, afirmou Pedro Fonseca, atestando a chancela de qualidade.

“Nesta edição nós temos uma apresentação de 34 artigos diferentes, e o número de pessoas é ligeiramente superior a isso”, corroborou.

Já instado a pronunciar-se acerca da expansão da robótica na Região, Pedro Fonseca considerou haver grande potencial no setor, com a região a destacar-se no desenvolvimento de soluções de robótica para o meio marinho. “A Madeira e Portugal, com a sua extensa área marítima, têm um papel fundamental a desempenhar na robótica aquática”, elaborou.

Com uma programação diversificada, que inclui não apenas competições de robôs mas também workshops e palestras, o Festival Nacional de Robótica 2025 promete ser um marco na promoção da ciência e da tecnologia em Portugal e está a realizar-se no Pavilhão do Polo Científico e Tecnológico da Madeira – Madeira Tecnopolo, reunindo competições de robôs autónomos e atividades científicas voltadas para jovens, professores, investigadores e o público em geral. Paralelamente, no edifício do Colégio dos Jesuítas, decorre a conferência.

A edição deste ano conta com a organização da Sociedade Portuguesa de Robótica e a parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Região Autónoma da Madeira, em colaboração com a Escola Secundária Francisco Franco.