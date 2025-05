A Câmara Municipal do Funchal informou, hoje, que, devido à previsão das condições climatéricas adversas , a sessão de abertura da 3.ª edição do Festival de Teatro Ambiental, prevista para amanhã, dia 7 de maio, às 10h30, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal, fica adiada para data a anunciar oportunamente.