Bom dia e bom fim de semana!

- No adro da Igreja Matriz da Ribeira Brava, entre as 9h00 e as 21h00, decorre a iniciativa a ‘Feira de Stocks’.

- Decorre das 10h00 às 17h00, nas instalações do IVBAM na Rua dos Ferreiros, 152, no Espaço ‘Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira’, a primeira edição da ‘Maratona das Artes & Ofícios’.

- O livro ‘A Aldeia do Chocolate Feliz’, da autoria de Graciela Poço, é apresentado, às 16h00, na FNAC Funchal do Madeira Shopping.

- Começa às 18h00, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, a apresentação da peça ‘Cenas do Arco da Velha’, interpretada pelos alunos de Teatro dos Cursos Livres em Artes, do Conservatório-Escola das Artes da Madeira.

- Às 20h00, o palco do Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o espetáculo ‘Os Gigantes’, de Victor Hugo Pontes & Dançando com a Diferença.

- Pelas 21h00, na Fortaleza do Pico, o evento intitulado ‘Gala de Ópera’, com Patrícia Modesto, Tatiana Vizir, Alberto Sousa e Christian Lujan.

- A partir das 22h00, na Calheta, cumpre-se a tradição das Marchas de São João. Mais tarde haverá fogo-de-artificio, um espetáculo de multimédia e a atuação do artista Zé Amaro.

- Em Santa Cruz, às 22h00, atua a cantora cabo-verdiana Elida Almeida. O espetáculo tem lugar na Praça Patrocínio Alves.

- No Festival do Atlântico desta noite o fogo-de-artificio está a cargo da Suíça. O espetáculo piromusical começa às 22h30 e tem como tema ‘Happiness and Love’ – Felicidade e Amor”.