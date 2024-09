O PTP questiona o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza para apurar “se agora faz parte da orgânica da Secretaria do Ambiente a organização de casamentos”, diz o partido em comunicado enviado.

Raquel Coelho diz que a festa que se realizou no sábado na área protegida do Fanal, no concelho do Porto Moniz, “é resultado do atraso civilizacional que se verifica na Madeira”.

“Numa Região desenvolvida, tal evento, nunca seria possível. Na Madeira impera o factor cunha como consequência de quase 50 anos do mesmo partido no poder”, explicou a dirigente trabalhista.