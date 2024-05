No próximo dia 19 de maio, Domingo de de Pentecostes, realiza-se a tradicional missa campal na Boca da Encumeada e a descida a pé, até à Igreja, das insígnias do Espírito Santo, acompanhadas pela Banda Municipal da Ribeira Brava, do grupo de Cantares e Amigos da Casa do Povo da Serra de Água e todos aqueles que queiram participar nesta tradição, que já conta com várias décadas.

No século passado esta descida era feita apenas pelo padre, as saloias e as insígnias, pois haviam vários casais a habitar pelo trajeto da descida e fazia parte das visitas do Espírito Santo.

Há relatos de que vinham pessoas do lado norte até à Boca da Encumeada e davam esmolas e que também havia pessoas da Serra de Água que acompanhavam essa descida e apanhavam galhos de giesta em flor, trazendo-os até à porta da igreja.

Com o passar dos anos, deixou de haver lá pessoas a morar e por esse motivo, a deslocação a este local, deixou de ser feita. No fim da década de 90, um casal de emigrantes com saudades desses tempos, lançou o desafio ao então pároco e propuseram que se fizesse uma missa na Boca da Encumeada com uma descida até à Igreja a pé, passando pelo Restaurante da Boca da Encumeada, a casa dos guardas, o Hotel da Encumeada e a Pousada dos Vinháticos.

Desafio aceite, anos mais tarde, esta celebração continua a ser feita. Houve vários festeiros que se responsabilizaram pela decoração do local onde se realizava a Missa Campal e pela organização da festa. No entanto, quando não há festeiros, a Casa do Povo é a organizadora do evento e conta com o apoio da Paróquia da Serra de Água, Junta de Freguesia da Serra de Água e da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

O programa do domingo de Pentecostes será o seguinte: a missa campal realizar-se-á às 11h00, no topo da boca da Encumeada, onde tem os bancos e a descida a pé inicia-se, no Restaurante e Snack Bar Boca da Encumeada, pelas 15h30, com chegada à Igreja da Nossa Senhora da Ajuda prevista para as 18h30.