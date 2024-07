Mais um dia, nova enchente no Porto Moniz. Desta vez, o responsável pela casa cheia na Semana do Mar foi Fernando Daniel, que atraiu uma multidão à costa norte na última noite desta edição.

Foi um encerramento em grande com o recinto a voltar a encher-se com milhares de fãs e simpatizantes que aplaudiram com fulgor o artista nacional. Do princípio ao fim, o interprete ‘tocou’ o coração da plateia envolvendo todos os presentes nas letras de alguns dos seus maiores êxitos como ‘Melodia da Saudade’, ‘Raro’ e ‘Casa’. E nem a chuva que caiu por alguns momentos, demoveu as muitas pessoas que se dirigiram ao Norte.

Quem assume, agora, os comandos da animação até ao encerramento oficial é o conhecido DJ João Canada.