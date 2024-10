A Associação Casa do Voluntário, em parceria com a Comissão Organizadora da qual fazem parte diversas entidades (Garouta do Calhau, Casa de Saúde Câmara Pestana, Núcleo Regional da Madeira Liga Portuguesa Contra o Cancro, Direção Regional da Juventude, Casa São José e Causa Social), reúne, novamente, um grande número de instituições da Região na Avenida Arriaga e no Largo da Restauração, para realizar a XXI Feira das Vontades.

De 12 a 16 de novembro, cerca 70 instituições reúnem-se no centro do Funchal para “apresentar o seu trabalho, partilhar experiências e informações e, consequentemente, incentivar a prática do voluntariado”, refere a organização, salientando que as instituições participantes vão abrilhantar o recinto com animação de palco e de rua.

A Feira das Vontades terá o seguinte horário:

• Dia 12 de novembro (terça-feira) - 12:00h às 21:00h;

• Dia 13 de novembro (quarta-feira) - 10:00h às 20:00h;

• Dia 14 de novembro (quinta-feira) - 10:00h às 20:00h;

• Dia 15 de novembro (sexta-feira) - 10:00h às 21:00h.

• Dia 16 de novembro (sábado) - 10:00h às 21:00h.

Paralelamente, está a ser organizada a exposição solidária, que ficará patente no átrio dos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Funchal entre os dias 25 e 29 de novembro, podendo ser visitada das 9 às 17 horas.

Conforme acrescenta a Casa do Voluntário, o tema da exposição deste ano é ‘Pinceladas de Afeto’, da autoria da Comissão Organizadora. “Esta iniciativa consistirá na apresentação dos trabalhos manuais diversos alusivos ao tema dos afetos, realizados pelos utentes, colaboradores e voluntários das Instituições regionais. Com esta exposição queremos salientar através da arte a importância do afeto e o impacto que este poderá ter na vida de quem o pratica e de quem o recebe. A XVII- Exposição Solidária contará com 30 instituições participantes”, conclui nota de imprensa da associação.