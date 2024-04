Faria Paulino, responsável pelas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 na Câmara Municipal do Funchal, disse hoje que o “responsável” pelo “bom” que o 25 de Abril proporcionou à Madeira foi Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional.

“Na Madeira, apesar das divergências, das coisas boas e das coisas más, há um responsável pelo que a revolução trouxe, e esse responsável foi Alberto João Jardim”, disse. Na perspetiva de Faria Paulino, Jardim é a “imagem, a cara e o esforço da revolução”.

As palavras foram proferidas esta manhã, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, durante a apresentação do livro “Crónicas desirmanadas”, de Nuno Santa Clara, um dos quatro oficiais madeirenses envolvidos diretamente na Revolução dos Cravos, em 1974.

A assistir à cerimónia está Alberto João Jardim.