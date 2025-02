Bom dia!

Perderam tudo na trágica aluvião de 20 de fevereiro de 2010. Desde então, o que seria um alojamento provisório no Bairro do Estabelecimento Prisional do Funchal, tornou-se permanente. Apesar de não pagarem renda, as famílias lamentam a falta de soluções das entidades públicas e alguns dizem sofrer de depressão. Confrontada, a IHM remeteu-se ao silêncio.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca os mosquitos. Surto de dengue é possibilidade real. Maurício Melim anuncia a criação de um grupo de trabalho para evitar o contágio.

Saiba ainda que Madeira avança com mais 268 lugares de cuidados continuados e que autarquia do Funchal aprovou 1,15 milhões em bolsas de estudo.

Projeto da Escola do Livramento ganha apoio de 400 mil euros é outro tema de relevo nesta edição que conta a história de um polícia que salva bebé no Porto Moniz.

Não perca ainda o Roteiro JM com destaque para o Carnaval que já anima o fim de semana.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!