Realiza-se no próximo domingo, dia 8 de junho, entre as 10h00 e as 17h00, o 9.º Encontro de Carros Antigos, na freguesia do Faial, em Santana.

O evento terá como palco o polidesportivo do Faial.

As incrições, que podem ser efetuadas até amanhã, devem ser efetuadas na Junta de Freguesia do Faial.