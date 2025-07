O executivo municipal de Câmara de Lobos visitou esta quarta-feira o centro da freguesia da Quinta Grande para apresentar o projeto da segunda fase do arranjo urbanístico da freguesia. Esta intervenção visa dar continuidade à requalificação do centro da freguesia, promovendo a melhoria das acessibilidades, a valorização do espaço público e a criação de novas zonas de lazer para a população.

Após a conclusão da primeira fase da intervenção, inaugurada em fevereiro de 2016, que incluiu a requalificação da Rua Bispo Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, com a criação de uma rotunda, passeios, novos arruamentos, parque infantil e zonas de estadia, num investimento de cerca de 288 mil euros, a autarquia avança agora com uma nova etapa que abrange uma área de cerca de 1080 metros quadrados.

A intervenção incide sobre a zona compreendida entre a Estrada Prof. Alice do Carmo Pereira e a Estrada Padre António Dinis Henriques e inclui a criação de novos passeios, três lugares de estacionamento, um dos quais reservado a pessoas com mobilidade reduzida, a reorganização da faixa de rodagem para melhoria da circulação automóvel, a construção de uma doca para paragem de autocarro com abrigo e a instalação de uma ilha ecológica.

Será ainda criada uma área verde com vegetação autóctone e muros de contenção em pedra de basalto da região, contribuindo para a valorização paisagística do espaço público.

A norte do polidesportivo será implantado um espaço multifuncional ao ar livre, destinado ao lazer e à prática desportiva informal. Este espaço contará com zonas de jogos de tabuleiro, área lúdica para crianças com jogos no pavimento, ginásio ao ar livre, duas mesas de ténis de mesa, bancos, zonas de sombra, ecoponto e bebedouro. Toda a zona será acessível por rampas e adaptada à mobilidade condicionada.

Durante a visita, a presidente da Câmara destacou a importância desta obra para a melhoria da qualidade urbana da Quinta Grande, reforçando o compromisso da autarquia com a inclusão, a funcionalidade e o bem-estar das comunidades locais.

Com esta obra, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos reforça a sua política de valorização dos centros das freguesias, promovendo um território mais acessível, funcional e orientado para as necessidades da população.