No mês de outubro, que marca a celebração do Dia Mundial do Animal (4 de outubro), a banda Akoustic Junkies une forças com o Museu Café e a Esound para realizar a primeira edição do OKTOBERPET, um evento solidário com o objetivo de angariar fundos para a Associação Ajuda a Alimentar Cães.

Este evento, que promete ser uma noite de música e solidariedade, acontecerá no dia 12 de outubro, das 18h00 às 23h00, no Museu Café. O OKTOBERPET promete uma noite inesquecível, começando com um DJ set exclusivo da dupla Ventania & Amor (Cláudia Fernandes e Fábio Remesso). Em seguida, os músicos CORVO (Francisco) e SIXX (João Silva) farão uma participação especial, acrescentando ainda mais emoção à noite.

A iniciativa culminará com um concerto enérgico dos Akoustic Junkies. Além da música, o Museu Café vai ter um menu especial, revertendo uma parte da faturação do dia para a Ajuda a Alimentar Cães.

A entrada no evento é gratuita, mas os participantes são convidados a fazer um donativo através de uma caixa de contribuições à entrada ou de um QR Code disponível para doações online

Segundo os Akoustic Junkies, este concerto é um sonho antigo. “Somos apaixonados por animais e a ideia de realizar um evento de angariação de fundos já existia há algum tempo. Todos nós temos animais resgatados e sabemos das dificuldades que as associações enfrentam, seja para pagar contas veterinárias ou outras despesas. Esta causa é muito próxima do nosso coração”, apontaram.

Por outro lado, uma vez por ano a banda disponibiliza-se para apoiar uma causa, oferecendo um concerto “já o fizemos anteriormente para o C.A.S.A., para o Red Day da KW e para o Clube de Motards da Madeira e, por isso, achamos que agora fazia sentido sermos nós a organizar o evento solidário para uma causa que também nos é querida”.

A escolha da Associação Ajuda a Alimentar Cães como beneficiária deste evento “deve-se à sua atuação em toda a ilha da Madeira, sendo uma das associações mais ativas e dinâmicas da região, que desenvolve um trabalho extraordinário, que todos nós admiramos. Para além disso trabalha diariamente em diversas frentes, quer seja no resgate de animais abandonados, no apoio a famílias carenciadas, na esterilização de animais ou na consciencialização sobre o bem-estar animal. Merece por isso todo o reconhecimento e apoio que conseguirmos dar”

Para quem não puder comparecer, mas ainda deseja apoiar a causa, as doações podem ser feitas diretamente para a Associação Ajuda a Alimentar Cães, através dos seguintes meios: MBWAY: https://gateway.ifthenpay.com/url/E1KtNYyQ2X; IBAN: PT50 0010 0000 5209 0190 0019 1; PAYPAL: paypal.me/AAAC2014 O OKTOBERPET promete ser um evento memorável, unindo música, amizade e solidariedade em prol dos animais da Madeira: