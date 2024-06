Numa altura em que ainda decorre a contagem dos votos, os primeiros resultados oficiosos apurados no âmbito da ida às urnas nestas eleições europeias apontam para uma vitória expressiva da AD na Madeira.

Segundo apurou o JM, a candidatura encabeçada por Sebastião Bugalho e que conta com a madeirense Rubina Leal na nona posição da lista conquistou 45.209 votos na Região, o que perfaz 42,83% dos votantes.

Os dados internos indicam que o PSD apenas três freguesias - Achadas da Cruz, Caniçal e Machico -, vencendo nas restantes 51 freguesias.

Segue-se o PS, com 27.459 votos (26,01%), o Chega, com 9.646 (9,14%), a Iniciativa Liberal, com 5.722 (5,42%), o BE, com 3.015 (2,86%) e o PAN, com 2.002 (1,90%).

O ADN somou 1.987 votos (1,88%) e o PCP 1.982 (1,88%).