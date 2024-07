A 2ª edição do “Encontro Flutuante: Embarca neste cruzeiro filosófico uma viagem de bem-estar” à Ilha do Porto Santo (cruzeiro de um dia) contou com a participação de 100 estudantes e alguns docentes e técnicos da Universidade da Madeira.

De acordo com nota de imprensa divulgada pela UMa, a iniciativa, organizada pelo Serviço de Psicologia da UMa, no passado dia 27 de junho, ao abrigo dos Projetos WellBeing UMa 2.0 “Ser UMa é Bem-estar na UMa” e “UMa Promoção de Sucesso” com a medida UMa Mentoria por Pares “Tens UMa rede de suporte”, financiados pela Fundação da Luso-americana para o Desenvolvimento e Ordem dos Psicólogos Portugueses e pela DireçãoGeral do Ensino Superior (DGES) e pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), teve como objetivo proporcionar um momento de bem-estar e fortalecer o vínculo entre os vários membros da comunidade académica, reforçando o sentimento de pertença à Instituição. Além disso, foi também uma oportunidade para celebrar e reconhecer as contribuições e as atividades desenvolvidas pelos estudantes voluntários ao longo do ano académico 2023/2024, que contribuíram para uma melhor experiência e vivência em contexto académico dos novos estudantes da Universidade da Madeira.

As atividades desenvolvidas durante o encontro tiveram um registo interativo e dinâmico e foram idealizadas com o intuito de potenciar o desenvolvimento de competências ao nível da comunicação, trabalho em equipa e a criatividade dos participantes.

“WellBeing UMa” e “UMa Mentoria por Pares “Tens UMa rede de suporte” terão continuidade no próximo ano letivo de 2024/2025, pelos programas de Promoção de Sucesso e Redução de Abandono no Ensino Superior, financiados pela DGES e pelo PRR. “WellBeing UMa” visa promover a literacia em saúde psicológica (Embaixadores da Saúde Mental) e através de uma participação mais ativa na vida académica, encorajar os estudantes na construção do seu bem-estar psicológico e da sua comunidade.

Por sua vez, “UMa Mentoria por Pares” (Mentores) pretende apoiar na integração e adaptação dos novos estudantes, incluindo internacionais e em programas de mobilidade, contribuindo para que tenham uma experiência académica enriquecedora e bem-sucedida.

As inscrições para Embaixadores de Saúde Mental e/ou Mentores podem ser efetuadas através do site da Universidade da Madeira. Os estudantes voluntários que integrarem estes projetos terão a possibilidade de frequentar uma formação inicial e de obter um certificado de participação e/ou reconhecimento da sua participação no Suplemento ao Diploma.

Os novos estudantes da Universidade da Madeira que queiram receber orientação personalizada de colegas de anos mais avançados, construir uma rede de apoio desde o início do seu percurso académico, bem como desenvolver competências pessoais e académicas, podem se inscrever como mentorandos, até ao dia 31 de outubro.

Os interessados em obter informação adicional sobre os projetos e como participar podem contactar o Serviço de Psicologia da Universidade da Madeira, através do seguinte email: servico.psicologia@mail.uma.pt.