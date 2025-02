O presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, anunciou que, caso o PS vença as eleições, os estudantes madeirenses deixarão de pagar propinas no ensino superior já no próximo ano letivo.

A medida visa beneficiar todos os estudantes, incluindo as universidades privadas, que recebem o valor equivalente à propriedade pública.

Cafôfo afirmou que este investimento de 4,7 milhões de euros anuais é a melhor forma de utilizar os impostos, destacando que a educação deve ser uma prioridade.

O candidato criticou o atual governo pela má gestão dos recursos e enfatizou que esta isenção beneficiará a classe média, que contribui com mais impostos.