Sentados em silêncio no átrio do Colégio dos Jesuítas, na reitoria da Universidade da Madeira (UMa), estudantes manifestam-se de forma pacífica, com cartazes, pedindo melhores condições para todas as infraestruturas da UMa.

Organizada pela Associação Académica, a concentração alerta para problemas como as condições da cantina, os preços das refeições, o estado em que se encontram os lavatórios, pedem obras nos estacionamentos em que há zonas “perigosas”.

Também querem melhores instalações ao nível dos laboratórios científicos e de investigação.

A registar que o ministro de Educação, Ciência e Inovação, presente para a cerimónia do Dia da Universidade, dirigiu-se aos estudantes para se inteirar das queixas.