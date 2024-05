Estreito de Câmara de Lobos assinala dia da Criança

Para comemorar o dia da Criança, a Casa do Povo do Estreito de Câmara de Lobos, em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, irá organizar diversas atividades nos estabelecimentos de educação da freguesia, a 3 e 4 de junho.

A 3 de junho será na Creche e Jardim de Infância Dona Jacinta Ornelas Pereira e na EB1/PE do Covão e Vargem. Depois, no dia 4 de junho, a atividade será na EB1/PE da Marinheira e EB1/PE do Estreito de Câmara de Lobos.

A programação inclui um espetáculo interativo, balões moldáveis, insufláveis, entre outros.