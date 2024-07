O decorador e empresário Carlos Manuel Ramos considerou hoje que as oito distinções entregues hoje, no âmbito das comemorações do Dia da Região, são “um reconhecimento do valor e da dedicação de todos os profissionais que elevam o padrão na qualidade da Região”.

Agraciado com a Insígnia Autonómica de Distinção, Carlos Manuel Ramos dedicou a medalha que recebeu hoje “a todos os madeirenses que constroem diariamente o futuro” da Madeira.

Sobre o Dia da Região, o porta-voz afirmou que o mesmo “celebra a nossa identidade, autonomia e força do nosso povo”.