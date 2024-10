Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), enalteceu, na sessão de abertura do III Congresso de Psicólogos da Madeira, que decorre entre hoje e amanhã no Centro de Congressos da Madeira, aquela que tem sido a “força” e o reconhecimento ao trabalho que os psicólogos têm feito com a população madeirense ao longo dos últimos anos, mesmo com as dificuldades e desafios que têm de enfrentar.

“O que vi sempre foi uma tentativa permanente, em articulação com as demais entidades públicas, um esforço para procurar encontrar as melhores soluções e reforçar os serviços de modo que a Região tivesse permanentemente as respostas que necessitava”, referiu, entendendo que hoje as respostas são melhores do que há 10 ou 15 anos.

“Olhando para trás, julgo que está cada vez mais clara a importância não só do nosso trabalho individual que cada um vai fazendo no terreno, mas também desta nossa ação coletiva enquanto Ordem. Estamos mais fortes, presentes e somos mais reconhecidos”, relevou.

Na sua alocação, o bastonário da OPP deu ainda nota da forma “empreendedora e pioneira” como tem percorrido a Associação de Psicólogos da Madeira que demostra, no seu entender, o caracter dos profissionais no arquipélago.

“Levei muitas lições daqui de boas práticas; desafiámos os decisores políticos da Região; criticámos e elogiámos. Se para o exercício destes mandatos sempre contei com o vosso incansável apoio, não contei menos com a competência, inteligência, visão e entrega abnegada e absolutamente exemplar, frontal e leal do Renato Carvalho”, denotou, sustentando que o presidente da Delegação da Madeira foi “sempre defensor de causas regionais” e solidário com o todo nacional. “Que grande trabalho que fizeste Renato no arquipélago. Muito obrigado”, elogiou.

No púlpito, o bastonário teceu ainda uma palavra aos estudantes de psicologia, que hoje preenchem grande parte da sala de congressos, deixando uma mensagem de esperança e apoio, garantindo que a Ordem tudo fará para que tenham as melhores condições de trabalho.