A presidente da Câmara Municipal do Funchal admite que o estacionamento subterrâneo na Praça do Município é um dossier complicado e que ainda está a ser analisado.

No dia em que a Câmara aprovou, com os votos a favor da oposição, duas bolsas de estacionamento nas zonas altas do Funchal, Cristina Pedra refere aos jornalistas que estão a ser feitos também estacionamentos no centro do Funchal.

”Até a data, foram criados 200 espaços” afirmou a autarca no fim da reunião desta quinta-feira. Sobre as bolsas de estacionamento – 94 espaços em Santo António e São Martinho –, o processo de expropriação está em curso, conforme referiu Cristina Pedra.

Já sobre a taxa turística municipal, o regulamento foi analisado e como já é do conhecimento público, vai ser implementado a partir de 1 de outubro. Foram aprovados ainda hoje 2 milhões de euros a diversos setores. Só na área do Desporto, são mais de 5 mil os atletas apoiados no valor de um milhão de euros.