Marinha coordena resgate de dois cidadãos estrangeiros nos Açores

A Marinha coordenou as ações de resgate médico de dois cidadãos estrangeiros que se encontravam a bordo de um veleiro e de um navio de passageiros ao largo da ilha de São Miguel, nos Açores, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado da Marinha, os resgates terminaram hoje, embora um tenha sido iniciado no sábado e outro no domingo.

Segundo a nota, no sábado a Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com a Joint Rescue Coordenation Center Halifax (Canadá), com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes - Marítimos (CODU - MAR) e o Centro Coordenador de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes (RCC Lajes), coordenou o resgate médico de um passageiro de 48 anos, de nacionalidade francesa.

O estrangeiro estava a bordo do veleiro “Grain de Sail”, com bandeira francesa, “a navegar a cerca de 639 milhas náuticas, equivalente a 1.183 quilómetros, a norte da ilha de São Miguel”.

“O navio efetuou o pedido de auxílio ao JRCC Halifax que solicitou o apoio do MRCC Delgada para coordenar o resgate porque o navio embora estivesse na área de Busca e Salvamento Marítimo do Canadá, estava mais perto da ilha dos Açores”, lê-se na nota.

No domingo, a Marinha, através do MRCC Delgada, em articulação com o CODU - MAR e o RCC Lajes, coordenou o resgate médico de um passageiro de 63 anos, de nacionalidade norte-americana, que se encontrava a bordo do navio de passageiros “Scarlet Lady”, com bandeira das Bahamas, a navegar a cerca de 310 milhas náuticas, o equivalente a 574 quilómetros, a sul da ilha açoriana de São Miguel.

“O passageiro apresentava sinais de Paragem Cardiorrespiratória (PCR) com necessidade de cuidados médicos hospitalares imediatos”, é indicado na nota.

De acordo com a Marinha, em ambas as situações, “o NRP [Navio da República Portuguesa] António Enes foi empenhado para se constituir como unidade de segurança ao helicóptero, fundamental para a realização da operação de voo sobre o mar”.

Os resgates foram efetuados pelo helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa (FAP), que transportou, individualmente, os pacientes para o aeroporto de Ponta Delgada, em São Miguel, tendo sido posteriormente encaminhados para uma unidade hospitalar.