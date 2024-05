O Clube de Entusiastas de Navios (CEN) assinalou a escala inaugural do ‘Queen Anne’ na Madeira, com uma exposição dedicada à Cunard.

O evento, que decorreu na Gare Marítima da Madeira, contou com a presença da vogal do conselho de administração dos Portos da Madeira (APRAM, SA), Isabel Figueiroa, e com a comandante do ‘Queen Anne’, Inger Klein Thorhauge.

A exposição, que juntou a direção do CEN, muitos associados e responsáveis pela Blatas, Lda (Blandy Shipping), agente de navegação da Cunard na Madeira desde 1905, reuniu um espólio de fotografias, postais e modelos à escala de navios da companhia. Todos com passagens pelo Funchal.

Inger Klein Thorhauge, que é a primeira mulher a comandar um navio da icónica companhia britânica, mostrou-se entusiasmada e surpreendida pelo detalhe dos modelos dos navios, e pela riqueza da coleção.

No final, um Madeira de Honra fechou a cerimónia, depois da comandante ter assinado o Livro de Honra da APRAM e deixado uma mensagem no álbum do CEN.

O ‘Queen Anne’ é o mais recente navio da Cunard, e está a realizar o seu cruzeiro inaugural. Chegou ao Funchal na manhã desta terça-feira, proveniente de Southampton, com cerca 2.600 passageiros e 1.000 tripulantes a bordo. O navio vai pernoitar na Madeira, tendo a partida rumo a Lanzarote programada para esta quarta-feira, pelas 17 horas.

Construído nos estaleiros italianos da Fincantieri, e lançado ao mar no passado dia 24 de abril, o ‘Queen Anne’ tem capacidade para transportar 2.996 passageiros e 1.225 tripulantes. É o navio número 249 da Cunard, e o quarto a frota atual. Foi batizado em honra da rainha Ana, que governou o Reino Unido entre 8 de Março de 1702 e 1 de Maio de 1714).

É o segundo maior navio da companhia com 323 metros de comprimento, só ultrapassado pelo ‘Queen Marry 2’ (345 metros), que continua a ser o mais antigo da frota da Cunard. Mas o ‘Anne’ é aquele que tem maior capacidade de transporte, face aos 2.691 passageiros do ‘Marry 2’. A companhia conta também com o ‘Queen Elizabeth’ e com o ‘Queen Victoria’, sendo a primeira vez desde 1999 que a Cunard tem quatro navios a navegar, homenageando assim todas as rainhas regentes britânicas