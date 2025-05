Bom dia! É segunda-feira!

* Às 11h00, realiza-se a assinatura de um protocolo entre os Municípios do Funchal, do Cadaval e de Castanheira de Pera, no salão mobre da Câmara Municipal do Funchal, com a presença da presidente da autarquia, Cristina Pedra.

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 15h00, na abertura da Exposição ‘PEDRA SOBRE PEDRA / STONE BY STONE’, promovida no âmbito do III Concurso Internacional de Fotografia – Madeira, no Centro Comercial Madeira Shopping.

* Pelas 15h30, está aprazado a abertura da conferência ‘Diversidade Cultural: Estratégias para o Diálogo e o Desenvolvimento’, na Sala da Assembleia Municipal, com a presença da vereadora Ana Bracamonte, responsável pelo pelouro da Diáspora e das Migrações.

* A Câmara Municipal do Funchal promove, uma vez mais, a Semana do Coração, que decorrerá entre hoje e sexta-feira, 23 de maio, nos Mercados Municipais dos Lavradores e da Penteada. Esta iniciativa pretende alertar a população para a problemática das doenças cardiovasculares, incentivando a sua prevenção e deteção precoce, através da realização de rastreios cardiovasculares (tensão arterial e colesterol) e da promoção de hábitos de vida mais saudáveis, quer por via da prática regular de exercício físico, quer pela alimentação.