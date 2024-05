Bom dia!

- Às 9h30, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o início do I Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo.

- O Representante da República vai receber ao longo do dia, a partir das 10h00, os partidos eleitos nas Eleições Regionais do domingo 26 de maio. A ordem para as audiências é a seguinte: às 10h00, o Pessoas – Animais – Natureza (PAN); 11h00, Iniciativa Liberal (IL); Centro Democrático Social (CDS), pelas 12h00; Chega, às 14h00; Juntos Pelo Povo (JPP) pelas 15h00; com início às 16h00, o Partido Socialista (PS); finalmente, às 17h00, o Partido Social Democrata (PSD).

- A inauguração da exposição resultante do projeto criativo BALEIARTE às 11h00, marca a celebração do 34º aniversário do Museu da Baleia da Madeira, no Caniçal.

- Pelas 14h30, na Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo, a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau assina um protocolo de colaboração para o Projeto “Férias Divertidas” com o estabelecimento escolar.

- A apresentação das Festas da Sé está agendada para as 16h00, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.