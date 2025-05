Espetáculo solidário na Escola Jaime Moniz

Um espetáculo solidário realiza-se no próximo dia 4, entre as 10h00 e as 13h00, no ginásio da Escola Secundária Jaime Moniz.

Todos os bens recolhidos serão doados a famílias carenciadas (alunos da escola, AMI e Porta Amiga).

Trata-se do ‘IV Espetáculo Cultural Solidário’, subordinado ao tema ‘Dar + tempo às gerações!’ e enquadrado no projeto ‘A voz do aluno’, da responsabilidade da professora Fernanda Coelho.

Com este espetáculo é também assinalado o fim do ano letivo.