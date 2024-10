Entre os dias 29 e 30 de outubro, especialistas da Comissão Europeia estarão na região para reunir com o consórcio do projeto LIFE Natura@night. Esta visita de acompanhamento tem como objetivo a partilha de boas práticas e promoção das ações pioneiras adotadas na região na redução da poluição luminosa. Neste sentido, no dia 29 de outubro, pelas 12:30, decorrerá uma conferência de imprensa no Colégio dos Jesuítas.

O projeto LIFE Natura@night é cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, coordenado pela SPEA, e decorre na Madeira, Açores e Canárias. Mais informação em https://naturaatnight.spea.pt/.