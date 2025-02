No próximo dia 22 de fevereiro, o Corpo Nacional de Escutas (CNE), a Associação dos Escoteiros de Portugal (AEP) e a Associação de Guias de Portugal (AGP) unem-se para celebrar o Dia do Pensamento 2025, uma data emblemática no escutismo mundial que homenageia o fundador do movimento, Baden-Powell.

Este ano, sob o tema ‘Diversidade e Inclusão é o que nos une’, as comemorações visam reforçar valores fundamentais que sempre estiveram presentes no escutismo e guidismo, promovendo um ambiente de partilha, aceitação e crescimento conjunto.

O Dia do Pensamento contará com a participação de diversas outras associações de crianças e jovens, proporcionando um espaço de partilha e intercâmbio de experiências. Esta iniciativa permitirá não só dar a conhecer o movimento escutista a novos públicos, mas também compreender melhor o trabalho desenvolvido por estas associações no acompanhamento e formação de crianças e jovens.

O dia culminará com a cerimónia protocolar pelas 17h00 no Parque de Santa Catarina, durante a qual serão entregues prémios e lembranças a todos os participantes e que contará com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Dr. Miguel Albuquerque, da Secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Dra. Ana Sousa e diversas entidades regionais e representantes oficiais. Este momento será uma oportunidade para reforçar a importância do escutismo e do guidismo na formação de jovens cidadãos conscientes, participativos e comprometidos com um mundo mais inclusivo e solidário.

A diversidade e a inclusão são princípios fundamentais no Movimento Escutista, refletindo a visão de Baden-Powell de um mundo onde todos têm um papel a desempenhar. O Dia do Pensamento 2025 reforça esse compromisso, promovendo uma sociedade mais justa e integrada, onde as diferenças nos enriquecem e unem.