Na sua 67.º edição, o Jamboree no Ar (JOTA) é a maior atividade escotista mundial e aproxima, via rádio, cerca de dois milhões de escoteiros de todo o mundo, sempre no terceiro fim de semana de outubro. Há 28 anos, com a difusão da Internet, juntou-se-lhe o Jamboree na Internet (JOTI), com o mesmo propósito, através de canais próprios criados para o efeito e exclusivamente para aquele fim de semana.

Sob o tema mundial “TODOS, POR UM MUNDO MAIS VERDE”, 180 participantes, para além dos contactos e de um leque de atividades relacionadas com a comunicação e orientação, promoverão uma ação ambiental, procedendo à preparação e plantação de uma área pré-definida para o efeito, naquele que, ao longo de mais de 50 anos, vem sendo o parque de maior relevância para toda a atividade Escotista na Madeira.”