“Vamos fechar na próxima semana a escolha dos candidatos às autárquicas e vamos introduzir quadros da JSD”, disse, hoje, Miguel Albuquerque na abertura do 25.º Congresso da JSD-Madeira, que decorre no auditório da Casa da Luz. O líder da comissão política do PSD afirma que o momento é difícil porque não se consegue ser “o bem amado”.