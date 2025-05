Escolas profissionais iniciam celebração dos 35 anos na Madeira

O programa comemorativo dos 35 anos das escolas profissionais, promovido pela Associação Nacional de Escolas Profissionais (ANESPO) tem início esta quinta-feira, dia 29, na Madeira, às 14h00, com um evento na Escola Cristóvão Colombo.

Os desafios demográficos, o impacto da evolução tecnológica na educação e o papel da escola na sociedade estão entre os temas mais sensíveis que serão discutidos.

A revisão do Catálogo Nacional das Qualificações, o impacto dos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência e o Quadro Financeiro Plurianual da UE para 2028/34 são outros temas qem foco.

A abrir a iniciativa estarão o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho; o presidente da direcção da ANESPO, Amadeu Dinis; e António Belo, presidente da direcção da Escola Profissional Cristóvão Colombo.

Seguir-se-á uma mesa redonda, moderada por Alexandre Oliveira, da ANESPO, que contará com a participação de António Oliveira das Neves, especialista em Políticas de Formação e Desenvolvimento Regional; Filipa Henrique de Jesus, presidente do Conselho Directivo da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional; João Santos, perito em Políticas de Educação e Formação Profissional; Maria João Monte, presidente do Conselho Directivo do Instituto de Desenvolvimento Regional; e Sara Estudante Relvas, presidente do Instituto para a Qualificação da Madeira.