A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, apresenta o ESCOLartes 2025, uma iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística que reúne, em simbiose artística, o teatro, a música, a dança e a multimédia, envolvendo 368 alunos de várias escolas do ensino básico e secundário.

O evento terá lugar nos dias amanhã e depois, às 15h00, no Auditório do Centro de Congressos da Madeira (Casino).

Do programa consta, amanhã, o projeto ‘O Regresso’, das escolas EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa, EB1/PE/C da Água de Pena, EB1/PE/C de Maroços e Santo António da Serra e da EB/PE/C do Caniçal, com a participação de 141 alunos.

Segundo uma nota do gabinete do secretário regional da Educação, este “é um espetáculo multidisciplinar que convida o público a subir ao sótão da memória, onde um grupo de crianças, ao explorar os antigos pertences do avô, inicia uma viagem poética ao passado, num tributo às raízes, à identidade e à força das lembranças. Um regresso simbólico às origens que celebra a herança afetiva e o poder transformador da arte”.

Ainda amanhã, as escolas EB1/PE do Lombo dos Canhas, EB1/PE/C da Ribeira Brava, EB1/PE/C da Ponta do Sol, EB1/PE da Serra de Água, EB1/PE do Lombo de São João e São Paulo, EB1/PE da Tabua, EB1/PE do Campanário, EB1/PE da Corujeira e o Centro Social e Paroquial de São Bento - Centro de dia do Campanário, apresentam o conto ‘A Maior Flor do Mundo’, com a participação de 179 crianças.

Sendo a Literatura o lugar para impossível, Saramago narra como seria, se tivesse o poder de fazer o impossível, “a melhor história de todos os tempos”. Mas como ninguém alguma vez teve ou terá esse poder, esta pequena história acompanha um menino que foi capaz de fazer algo maior do que o seu tamanho.

NO dia 15, a EBS de Santa Cruz leva a palco o musical ‘A EBSSC em Canções - Porque as Escolas Também Cantam’, com a participação de 48 alunos.

“Um musical que celebra a vida escolar, destacando o universo de emoções, desafios e conquistas. O espetáculo mistura música, dança, encenação e multimédia, e reflete sobre o papel fundamental das escolas na formação dos cidadãos e a importância da educação na construção de um futuro melhor”, diz a Secretaria.

As canções abordam temas como a identidade, a preservação da natureza, do mar, a inclusão, o respeito, a luta pelos direitos, e a transformação da escola num espaço de crescimento e pertença. Uma homenagem às escolas, aos profissionais de educação, e ao poder da educação de transformar vidas e de nos unir como sociedade.